Dorgu Milan, l’obiettivo di mercato rossonero è stato premiato prima della Juve: il motivo del riconoscimento per il talento classe 2004

Dorgu, obiettivo del mercato Milan, è stato premiato prima della partita contro la Juve. Questo il comunicato del Lecce con tutti i dettagli del risconoscimento per il talento classe 2004.

DORGU PREMIATO – Il calciatore Patrick Dorgu (classe 2004) è stato votato dai colleghi danesi come “Talento dell’anno 2024”, il premio più prestigioso che un giovane giocatore Under 22 possa vincere in Danimarca.

Questo riconoscimento viene assegnato in collaborazione tra la DBU (Federcalcio Danese) e la Spillerforeningen (Associazione Calciatori Danesi), e celebra i migliori calciatori danesi.

Prima del fischio d’inizio di Lecce – Juventus Patrick Dorgu ha ricevuto il premio assegnato dalla Player’s Association insieme alla Federcalcio danese qui rappresentata da Magnus Hviid (Communications Director) e Thomas Lindrup (Head of Player Advisory) alla presenza del Presidente Saverio Sticchi Damiani.