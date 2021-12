Franck Kessiè sigla la sua doppietta ad Empoli e riporta in vantaggio il Milan in una gara complicatissima

Doppietta per Franck Kessiè ad Empoli. Il centrocampista riporta in vantaggio il Milan al Castellani con un tiro da dentro l’area che passa in mezzo alle gambe di Vicario, non perfetto nell’occasione.

