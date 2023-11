Donnarumma condannato dalla stampa francese: «Prestazione da 3, può sbagliare in qualsiasi momento». Tutte le pagelle dell’ex Milan

Dopo l’errore in PSG-Newcastle, l’ex portiere del Milan Donnarumma è stato molto criticato dalla stampa francese. Ecco i voti dei quotidiani.

RMC SPORT – «Il 24enne portiere è capace di parate incredibili e spettacolari, ma dà anche l’impressione di poter sbagliare in qualsiasi momento, con un’uscita aerea o un’impostazione approssimativa. Dal suo arrivo a parametro zero nell’estate del 2021, l’ex capitano del Milan è già costato diversi gol al PSG. In Champions soprattutto. Il suo errore più notevole rimane ovviamente la palla persa contro il Real Madrid nel marzo 2022 al Bernabeu. Keylor Navas (36 anni) e lo spagnolo Arnau Tenas (22 anni) sono in attesa di una possibilità e Donnarumma sarà l’osservato speciale nella decisiva trasferta di Dortmund, tra due settimane (13 dicembre)».

ÉQUIPE – «3. L’errore contro il Monaco era ancora fresco nella sua memoria? Ha messo in difficoltà Hakimi e poi non ha respinto il tiro di Almirón sulla traiettoria di Isak, che ha segnato. Un gol che poteva costare caro. Ha trascorso il resto della partita da spettatore».