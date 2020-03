Donnarumma: «Sempre stato milanista, il Milan significa tanto per me»

Come anticipato dall’Ansa, Gigio Donnarumma ha risposte ad alcune domande dei tifosi. Ecco le sue dichiarazioni

Come anticipato dall’Ansa, Gigio Donnarumma ha risposte ad alcune domande dei tifosi su canali ufficiali del Milan. Ecco le sue dichiarazioni: «I colori rossoneri per me significano tanto perché sono cresciuto qui, sono sempre stato tifoso del Milan e non posso fare altro che dare tutto me stesso per questa maglia. Il primo obiettivo è quello della società e che ci poniamo all’inizio della stagione, quello personale è di dare sempre il massimo e cercare di prendere meno gol possibili. Ho affrontato grandi attaccanti ma quello che ho temuto di più è sempre stato Ronaldo. Coronavirus? Sto a casa come tutti, mi sto allenando qui».