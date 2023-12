Donnarumma a Sky: «Chiellini un grande amico. Gli errori? Capitano, siamo umani»

Il portiere del PSG, Gianluigi Donnarumma, al termine del match pareggiato contro il Borussia Dortmund, ha parlato così

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Borussia Dortmund PSG, Gianluigi Donnaruma si è espresso così, commentando anche le parole di Giorgio Chiellini ed il suo ritiro dal calcio. Ecco le dichiarazioni dell’ex Milan.

SULLE PAROLE DI CHIELLINI – «Io ringrazio sempre Giorgione, è sempre molto bravo con me e nelle parole che dice su di me. E’ un amico, gli voglio bene e ho letto che ha dato l’addio al calcio. Gli faccio un in bocca al lupo per tutto. Oltre ad essere stato un grandissimo calciatore sei una persona straordinaria e un grande amico, poi abbiamo vissuto momenti indimenticabili insieme. Sono orgoglioso di essere parte della sua storia».

PERIODO DIFFICILE PER ME – «Ringrazio sempre il mister per la fiducia, cerco sempre di essere disponibile per la squadra. Poi chiaro che gli errori capitano, siamo umani. L’importante è rialzare la testa, lavorare e farsi trovare sempre pronti».