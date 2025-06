Donnarumma, futuro più chiaro! Trattativa in corso, ci sono spiragli assolutamente positivi sull’ex Milan

Donnarumma, proseguono con ottimismo i dialoghi con il PSG per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno del 2026

Si intensificano le voci e le trattative sul futuro di Gianluigi “Gigio” Donnarumma, il portiere della Nazionale italiana ed ex Milan, attualmente in forza al Paris Saint-Germain (PSG). Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, sono in corso colloqui tra il club parigino e l’entourage del giocatore per discutere un prolungamento del contratto. L’attesa è alta, con un nuovo incontro previsto a breve, che potrebbe rivelarsi decisivo per raggiungere un accordo e blindare uno dei portieri più forti del mondo.

L’arrivo di Donnarumma a Parigi nell’estate del 2021, dopo una lunga e spesso turbolenta telenovela con il Milan, ha segnato un nuovo capitolo nella sua giovane ma già ricca carriera. Da allora, il numero uno azzurro ha vissuto momenti di grande splendore, alternati a periodi di adattamento e concorrenza interna, in particolare con Keylor Navas. Nonostante le sfide, Donnarumma si è progressivamente affermato come il titolare indiscusso tra i pali del PSG, dimostrando le sue straordinarie qualità di reattività, posizionamento e leadership difensiva.

Il PSG, società ambiziosa con l’obiettivo dichiarato di vincere la UEFA Champions League, considera Donnarumma un pilastro fondamentale del proprio progetto tecnico. La sua giovane età, unita a una già notevole esperienza a livello internazionale – culminata con la vittoria dell’Europeo 2020 con l’Italia, dove fu eletto miglior giocatore del torneo –, lo rende un asset inestimabile per il futuro. Il club francese è consapevole del valore del suo portiere e intende garantirsi le sue prestazioni a lungo termine.

Le discussioni in corso vertono ovviamente su cifre, durata del contratto e bonus legati ai successi del club. È normale che in trattative di questa portata ci siano differenze iniziali tra le richieste del giocatore e le offerte del club, ma la volontà comune sembra essere quella di trovare un punto d’incontro. L’importanza di Gigio per il PSG è lampante: le sue parate sono spesso state determinanti in partite cruciali, sia in Ligue 1 che in Champions League, e la sua presenza in campo infonde sicurezza all’intera squadra.

La notizia del prolungamento in corso giunge in un momento in cui il mercato dei portieri è sempre più dinamico e competitivo. Mantenere un talento come Donnarumma è una chiara dichiarazione d’intenti da parte del PSG, che mira a costruire una squadra vincente e duratura. I tifosi parigini attendono con ansia l’esito di questo prossimo incontro decisivo, sperando di vedere Gigio Donnarumma difendere la porta del Parco dei Principi per molti altri anni.

Riusciranno le parti a trovare un accordo che soddisfi tutti e a blindare il futuro del campione d’Europa a Parigi? L’appuntamento è fissato, e l’esito potrebbe arrivare molto presto.