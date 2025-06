Donnarumma: futuro incerto al PSG, i grandi club vigilano sull’ex Milan. Gli aggiornamenti

Donnarumma, il futuro dell’ex Milan al PSG è in dubbio: trattativa in corso per il rinnovo ma i grandi club osservano

Le recenti dichiarazioni di Gianluigi Donnarumma a margine del Mondiale per Club stanno accendendo i riflettori sul suo futuro al Paris Saint-Germain. “Si va avanti, si va avanti, il mio agente discute con il club, io sono concentrato sulle partite, sul trofeo. Non abbiamo problemi,” ha affermato il portiere, come riportato da footmercato.net. Parole che, pur rassicuranti in apparenza, non fermano le speculazioni e tengono in allerta sia il PSG che i principali club italiani ed europei.

La situazione contrattuale di Donnarumma è il punto chiave di questa vicenda. Il suo accordo con il club parigino scade nel 2026, il che significa che tra meno di due settimane entrerà ufficialmente nell’ultimo anno di contratto. Questa tempistica è cruciale: se non si dovesse raggiungere un accordo per il prolungamento, il PSG potrebbe trovarsi nella posizione di dover considerare una cessione per evitare di perdere il giocatore a parametro zero.

Donnarumma, ex Milan e protagonista indiscusso della recente vittoria del PSG in Champions League, ha consolidato ulteriormente la sua posizione tra i portieri più forti del mondo. Le sue prestazioni eccezionali, culminate nel trionfo europeo, lo hanno reso un obiettivo ambito per molte squadre. Il suo status di capitano della Nazionale italiana aggiunge ulteriore prestigio e appeal a un profilo già di altissimo livello.

La speranza dei tifosi parigini è che le dichiarazioni di Donnarumma riflettano una reale volontà reciproca di giungere a un accordo. C’è l’auspicio che non siano solo parole di circostanza ma l’indicazione di un dialogo costruttivo in corso tra il suo agente e la dirigenza del PSG. Un mancato prolungamento scatenerebbe un’asta internazionale per accaparrarsi le prestazioni del gigante di Castellammare di Stabia, con un ritorno in Serie A che non è affatto da escludere, considerando il suo forte legame con il calcio italiano e, ovviamente, il suo passato nel Milan.

Nel frattempo, il portierone italiano rimane concentrato sugli impegni attuali. Al momento, la sua attenzione è rivolta esclusivamente al Mondiale per Club, e in particolare alla cruciale sfida contro il Botafogo. La partita, valida per la seconda giornata del Girone B, è in programma alle 3 del mattino (ora italiana) al suggestivo Rose Bowl Stadium di Pasadena. Le sue parate e la sua leadership saranno fondamentali per le ambizioni del PSG in questa competizione, mentre il futuro contrattuale si deciderà lontano dal campo, ma con il mondo del calcio che continua a osservare con grande interesse.