Donnarumma, l’ex portiere del Milan è pronto ad incontrare il PSG per rinnovare il contratto in scadenza a giugno del 2026

È atteso con grande interesse un incontro cruciale questa settimana tra il Paris Saint-Germain e l’agente di Gianluigi “Gigio” Donnarumma, Enzo Raiola. L’obiettivo primario di questo vertice è discutere il prolungamento del contratto del portiere italiano con il club parigino. La posta in gioco è alta, con Donnarumma che, secondo quanto riportato dal noto giornalista di mercato Nicolò Schira, punta a un nuovo ingaggio che si aggirerebbe intorno ai 13 milioni di euro all’anno.

Questa richiesta economica sottolinea l’importanza che il PSG attribuisce a Donnarumma, considerato un pilastro fondamentale per il presente e il futuro della squadra. Da quando è arrivato a Parigi nell’estate del 2021, dopo aver lasciato il Milan a parametro zero, Donnarumma si è affermato come uno dei migliori portieri al mondo. La sua presenza tra i pali ha garantito sicurezza e stabilità a una difesa spesso sottoposta a grandi pressioni, contribuendo in modo significativo ai successi nazionali del club e cercando di spingere sempre più in alto le ambizioni in Champions League.

L’eventuale prolungamento del contratto non sarebbe solo un riconoscimento delle sue straordinarie prestazioni, ma anche un segnale forte da parte del PSG sulla sua volontà di trattenere i talenti di punta. La trattativa si preannuncia complessa, come spesso accade quando si tratta di cifre così elevate e di giocatori di questo calibro. Enzo Raiola, in qualità di agente, avrà il compito di tutelare al meglio gli interessi del suo assistito, cercando di ottenere le condizioni più vantaggiose sia dal punto di vista economico che contrattuale.

È fondamentale ricordare che Donnarumma è un prodotto del vivaio milanista e ha trascorso la maggior parte della sua carriera giovanile e i suoi primi anni da professionista proprio con la maglia del Milan, dove è diventato un idolo dei tifosi prima del suo controverso addio. Questo passato glorioso e, per alcuni, ancora “aperto” con il Milan aggiunge un ulteriore strato di interesse alla vicenda, sebbene sia ormai un capitolo chiuso per il portiere, pienamente concentrato sulla sua avventura parigina.

La richiesta di 13 milioni di euro annuali lo collocherebbe tra i portieri più pagati al mondo, un riconoscimento della sua indiscussa qualità e del suo status di top player. Il PSG, dal canto suo, dovrà valutare attentamente la proposta, considerando l’attuale struttura salariale del club e le strategie future in termini di investimenti. Non è un segreto che il club parigino stia cercando un equilibrio tra le ambizioni sportive e la sostenibilità finanziaria, seppur con un occhio sempre rivolto ai grandi colpi di mercato.

L’esito di questo incontro sarà quindi cruciale non solo per il futuro di Gigio Donnarumma, ma anche per le strategie a lungo termine del Paris Saint-Germain. Un accordo positivo rafforzerebbe ulteriormente il legame tra il portiere e il club, consolidando il suo ruolo di leader e di simbolo della squadra. Al contrario, un mancato accordo potrebbe aprire scenari inaspettati, anche se al momento sembrano ipotesi remote, data la volontà reciproca di proseguire insieme. Tutti gli occhi sono puntati su questo vertice atteso, che potrebbe definire una parte importante del futuro calcistico di uno dei portieri più forti e discussi del panorama mondiale. La fonte di queste informazioni, come ribadito, è il sempre ben informato Nicolò Schira, le cui anticipazioni spesso si rivelano accurate e tempestive.