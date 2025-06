Donnarumma può tornare a giocare in Serie A? Arrivano le parole di Enzo Raiola, agente del calciatore ex Milan

Enzo Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, intervenuto ai microfoni di Stile TV, ha parlato del futuro del portiere della Nazionale. L’estremo difensore del PSG, ex Milan, è stato accostato anche all’Inter. Ma non sembrerebbe un’ipotesi credibile.

LE PAROLE – «In questo momento non c’è nessuna porta aperta in Italia e non credo neanche sia arrivato il momento di tornare in Serie A».