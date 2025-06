Inter Milan, derby alla dodicesima di Serie A: il dato che fa ben sperare il Diavolo

Inter Milan, nel 2025 2026, si giocherà alla dodicesima giornata di campionato. La statistica che sorride ai rossoneri

Il calendario della prossima stagione di Serie A riserva già un appuntamento di grande fascino e tradizione alla dodicesima giornata: il derby di Milano. L’attesissimo scontro tra Inter e Milan, una delle stracittadine più sentite e iconiche del panorama calcistico mondiale, si preannuncia come un momento cruciale per entrambe le squadre, in un punto della stagione che inizia a delineare le gerarchie in campionato.

Curiosamente, la storia recente del derby meneghino alla dodicesima giornata sorride in maniera significativa al Milan. I rossoneri, infatti, vantano un record di imbattibilità in tutti gli otto precedenti incroci di Serie A contro l’Inter disputati proprio a questo specifico punto del campionato. Questo dato statistico, riporta alla luce una sorta di “tabù” per l’Inter in queste particolari circostanze. Nel dettaglio, il bilancio delle precedenti otto sfide alla dodicesima giornata vede il Milan avanti con quattro vittorie e quattro pareggi, a dimostrazione di una solidità e una capacità di gestire la pressione in un momento iniziale ma già significativo della stagione.

L’ultimo di questi derby alla dodicesima giornata risale a non molto tempo fa, al 7 novembre 2021. In quella occasione, la partita si concluse con un pareggio per 1-1, un risultato che mantenne l’imbattibilità milanista in questo specifico slot del calendario. Quella partita, come spesso accade nei derby, fu ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte, consolidando la reputazione del Milan di squadra difficile da battere in questi particolari confronti.

La prospettiva di un nuovo derby alla dodicesima giornata aggiunge un ulteriore strato di interesse alla partita. Per il Milan, sarà un’occasione per estendere questa notevole striscia di imbattibilità e rafforzare la propria convinzione psicologica. Per l’Inter, invece, il match rappresenterà una doppia sfida: non solo la ricerca dei tre punti contro gli eterni rivali, ma anche la rottura di questo schema storico che finora li ha visti soccombere o pareggiare in queste specifiche occasioni.

L’impatto psicologico e le aspettative saranno enormi. Ogni derby è una partita a sé, dove la tattica e la condizione fisica si fondono con la storia e la passione. La dodicesima giornata, pur non essendo un punto finale della stagione, è sufficientemente avanzata da permettere alle squadre di aver trovato una propria identità e un proprio ritmo, rendendo questo scontro ancora più indicativo per le ambizioni di entrambi i club nel prosieguo del campionato.