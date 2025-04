Donnarumma super con il PSG, che parate contro l’Arsenal in Champions: in Francia lo eleggono il migliore al mondo. Le ultimissime sui rossoneri

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, ha vissuto ieri sera una notte magica con la maglia del Paris Saint Germain. Con due parate mostruose su Trossard e Martinelli ha ipotecato la vittoria per 0-1 della sua squadra.

Questa mattina, i maggiori giornali francesi, l’hanno esaltato come non mai. Infatti, in molti, l’hanno definito come il miglior portiere al mondo.