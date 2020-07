Donnarumma para il secondo rigore consecutivo in campionato

Gigio Donnaruma continua a stupire a suon di prestazioni maiuscole. Il portiere ha parato un altro rigore nella serata di Marassi

Gigio Donnaruma continua a stupire a suon di prestazioni maiuscole. Il portiere ha parato un altro rigore nella serata di Marassi. A farne le spese è stato Maroni che si è fatto ipnotizzare dal numero 99 milanista. Per Gigio è il secondo rigore parato consecutivo dopo quello a Cristiano Ronaldo poche settimane fa. Il Milan in questi giorni sta cercando di blindare il Donnarumma con il rinnovo contrattuale e la proposta di un bonus da 2 milioni di euro in caso di vittoria dello scudetto. Mino Raiola si è preso un po’ di tempo per parlarne con il proprio assistito.