Donnarumma, notte di terrore a Parigi per l’ex portiere del Milan: legato e derubato in casa, ora in ospedale per controlli

Notte di grande paura per Gianluigi Donnarumma. Il portiere è stato rapinato nella sua casa nella notte tra giovedì e venerdì insieme alla sua compagna. L’ex Milan è stato legato, spogliato e derubato.

Si stima un danno economico di circa 500mila euro per l’estremo difensore della Nazionale, riuscito poi a rifugiarsi in un hotel di lusso non lontano dalla propria abitazione e a chiamare rinforzi. La coppia, sotto shock, è stata poi portata in ospedale per alcuni controlli.