Donnarumma Manchester City, il portiere ex Milan potrebbe finire alla corte di Guardiola: le parole di Enzo Raiola

Il caso Gianluigi Donnarumma si arricchisce di nuovi, drammatici dettagli. L’esclusione del portiere ex Milan dalla Supercoppa UEFA ha riaperto una ferita profonda con il Paris Saint-Germain, spingendo il suo agente, Enzo Raiola, a rompere il silenzio. Intervistato da Sport Mediaset, Raiola ha svelato i retroscena di una vicenda che ha del clamoroso, parlando di un “tradimento” contrattuale e di un futuro che sembra ormai segnato, con un occhio di riguardo per la Premier League.

La delusione per la mancata convocazione è profonda, come spiegato da Raiola: “Nemmeno io mi aspettavo questa situazione, specialmente prima di questa partita, che è la partita di Gigio. La Supercoppa Europea di disputa una volta che la squadra vince la Champions League. Dato che lui è stato protagonista assoluto della Champions vinta la scorsa stagione, penso che nessuno più di lui dovesse giocare questa partita“. Le parole dell’agente mettono in luce un senso di ingiustizia, sottolineando come il contributo decisivo di Donnarumma nella cavalcata verso la vittoria della Champions League non sia stato riconosciuto nel modo più opportuno.

La rottura, tuttavia, ha radici lontane. Raiola spiega che i problemi sono iniziati con una proposta di rinnovo del PSG basata su un “nuovo format di contratti” legato al fair play finanziario. “Loro mettevano tutto sul piano del fairplay finanziario, dovevano rientrare da alcune situazioni che negli anni erano state deficitarie per il club e dovevano farlo mettendo a posto il salary cap dei giocatori“. Dopo mesi di discussioni, le parti si erano accordate, ma qualcosa è andato storto al momento dello scambio dei documenti: “Nel momento dello scambio dei documenti c’era qualcosa che non era stato messo come era stato pattuito inizialmente. Ho chiesto delle spiegazioni e mi hanno risposto che purtroppo non era più fattibile rispettare quelle condizioni“. A quel punto la decisione di Donnarumma è stata di fermarsi e attendere.

La decisione del non rinnovo dell’ex Milan è maturata durante la tournée americana, dopo che il PSG aveva confermato che le condizioni contrattuali non sarebbero cambiate. “La delusione di Gigio deriva da questa situazione: siccome loro ci avevano detto che le condizioni non sarebbero cambiate, la comunicazione del non rinnovo l’abbiamo data a Los Angeles prima della partita con l’Atletico Madrid decidendo che saremmo rimasti ancora un anno“. Raiola ha poi affrontato le critiche sullo “stile” di gioco di Donnarumma, spesso accusato di non essere un portiere moderno con i piedi. “Il calcio esiste da mille anni, l’unico giocatore che può prendere la palla con le mani è il portiere e non è un caso. Prima di tutto, il portiere serve per parare. Poi con il calcio moderno ci sono delle specifiche nuove… credo che Gigio compensi tranquillamente le qualità con i piedi. E poi ha delle eccellenze, che tutti sappiamo“.

Nonostante la situazione attuale, il futuro di Donnarumma è proiettato verso nuovi orizzonti. Raiola ha confermato l’interesse dalla Premier League, il campionato che il portiere aspira a raggiungere. “Alcuni club di Premier League si stanno muovendo ed è il campionato al quale Gigio aspira, anche da un punto di vista professionale… andresti a giocare nel campionato migliore del mondo“. Non sono mancate le voci su un interesse di Guardiola per il suo Manchester City, che Raiola ha confermato: “Le voci sull’interesse di Guardiola sono voci che ci sono arrivate. La verità è che non abbiamo mai parlato con Guardiola perché fino a poco tempo fa si pensava di restare a Parigi“. Il sogno finale è ambizioso: “L’unico italiano ad aver vinto la Premier è Mario Balotelli. Se potesse diventare un altro italiano a vincerla, per noi sarebbe una cosa bellissima“.