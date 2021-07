Donnarumma: «L’Italia non molla mai. Rigori? Ero sereno, sapevo tutto»

Donnarumma, portiere dell’Italia, ha parlato al termine della semifinale di Euro 2020 contro la Spagna. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport.

«Emozione indescrivibile, ce l’abbiamo messa tutta. Ora manca l’ultimo passo per coronare il nostro sogno. Rigori? Ero sereno, sapevo che avrei potuto aiutare i miei compagni. Quest’Italia ha un cuore grande, non molla mai. Grandissimo merito anche alla Spagna che ci ha messo in difficoltà. Finale? Non parlo, mi godo la serata».