Donnarumma Juve, parla Szczesny: «Il mio futuro? Non sono il responsabile dei trasferimenti»

Wojciech Szczesny parla dal ritiro della Polonia: ecco le dichiarazioni del portiere della Juventus sul suo futuro in bianconero

Wojciech Szczesny ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Polonia. Le sue dichiarazioni riportate da Gianlucadimarzio.com.

FUTURO – «Risponderò a questa domanda una volta per tutte. L’argomento è sui media da molto tempo e vale la pena parlarne. Non ho avuto contatti né con il mio club né con altri, perché non c’è discussione sulla mia partenza. Non sono il responsabile dei trasferimenti della Juventus».

EURO 2020 – «Ci sono molte squadre migliori, dobbiamo prepararci per poter competere con loro: dobbiamo essere più squadra delle altre squadre, organizzando il gioco. Robert Lewandowski ha detto che vuole che i polacchi siano orgogliosi di noi dopo questo torneo, ma vedremo cosa significa».

