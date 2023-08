Donnarumma Juve: l’ex Milan è un’idea concreta. Ma c’è un ostacolo da superare per il ritorno in Italia del portiere

Come riportato da Giovanni Albanese di Gazzetta.it, Gianluigi Donnarumma rappresenta un’idea concreta per la Juve.

I bianconeri vorrebbero far posto all’ex Milan già in questa sessione di calciomercato, ma devono prima trovare una collocazione a Szczesny (che per adesso allontana l’idea della cessione).