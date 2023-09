Donnarumma, cosa fai? Errore elementare per l’ex Milan contro la Macedonia in occasione della punizione di Bardhi

Nella serata di ieri è arrivato un altro risultato inatteso per la Nazionale italiana. Gli Azzurri, dopo essere passati in vantaggio, si sono fatti raggiungere nel finale dalla Macedonia del Nord.

Bardhi nin italyaya frikikten attığı gol bu adam çok iyi ama ❤️💙 pic.twitter.com/ACWikLmMvJ — Furkan k. (@ugurcanci) September 9, 2023

Tra i giocatori finiti maggiormente sul banco degli imputati c’è Donnarumma: l’ex portiere del Milan ha gravi responsabilità in occasione del gol di Bardhi per il posizionamento (prende gol sul suo palo) e per la reazione tardiva.