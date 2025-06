Donnarumma, si chiude la possibilità del ritorno in Serie A per l’ex Milan? Enzo Raiola fa chiarezza

Donnarumma, Enzo Raiola, agente dell’ex portiere del Milan e attuale estremo difensore del PSG, ha chiuso le porte ad un ritorno imminente in Italia

Le porte di un clamoroso ritorno in Italia per Gianluigi Donnarumma sembrano sempre più serrate, almeno nel breve termine. Parole chiare, senza spazio per interpretazioni fantasiose, provengono direttamente dal portiere e dai media francesi, dipingendo un quadro in cui il suo futuro è saldamente ancorato a Parigi. L’ex numero uno del Milan, che ha lasciato i colori rossoneri per il Paris Saint-Germain nell’estate del 2021, sembra intenzionato a proseguire la sua avventura nella capitale francese, nonostante permangano alcune frizioni sul fronte contrattuale.

Ricordiamo che il legame di Donnarumma con il PSG scadrà nel 2026, ma ormai da diversi mesi le trattative per un rinnovo a lungo termine sono state avviate. Un segnale inequivocabile della sua volontà di rimanere è giunto direttamente dal giocatore. Nella conferenza stampa di presentazione della sfida vinta dalla Norvegia sull’Italia per 3-0, Donnarumma ha ribadito con fermezza la sua “priorità al PSG”. Una dichiarazione che spegne sul nascere ogni possibile speculazione su un suo rientro in Serie A, al Milan o altrove, nell’immediato futuro.

Tuttavia, il percorso verso la firma di un nuovo accordo non è privo di ostacoli. La questione economica, come spesso accade nel calcio di alto livello, rappresenta il nodo cruciale da sciogliere. Attualmente, l’estremo difensore percepisce uno stipendio che si aggira tra i 10 e i 12 milioni di euro netti a stagione, cifre che lo collocano tra i portieri più pagati al mondo. La trattativa tra l’agente del giocatore e il club francese, però, procede a rilento, con una chiara distanza tra le parti sulle cifre e le condizioni del nuovo accordo. Nonostante ciò, sono previsti prossimamente nuovi contatti per provare a trovare una quadra e limare le divergenze.

In questo scenario, il quotidiano francese Le Parisien, sempre ben informato sulle dinamiche interne del club parigino, ha lanciato un avvertimento che suona quasi come un ultimatum. Secondo la testata, la posizione del PSG è chiara: “Per il PSG, o Donnarumma accetta le condizioni del rinnovo oppure chieda di essere ceduto”. Un’affermazione perentoria che mette il portiere di fronte a un bivio: accettare le proposte del club o cercare una nuova destinazione. Questo tipo di pressione, tipica delle grandi società europee, mira a sbloccare la situazione e a definire il futuro del giocatore nel più breve tempo possibile.

Per i tifosi del Milan, la notizia di un Donnarumma così concentrato sul suo percorso al PSG potrebbe non sorprendere, ma certamente chiude definitivamente, almeno per ora, il capitolo di un ipotetico ritorno dell’ormai ex “Gigio” tra le mura di San Siro. La sua partenza a parametro zero ha lasciato un segno profondo nell’ambiente rossonero, e la sua affermazione in un club di caratura internazionale come il PSG è la conferma del suo valore. Ora, resta solo da capire se l’intesa economica con il Paris Saint-Germain verrà raggiunta, o se l’ultimatum di Le Parisien porterà a scenari inaspettati, pur sempre lontani dall’Italia. Queste le parole di Enzo Raiola a Stile Tv:

PAROLE – «In questo momento non c’è nessuna porta aperta in Italia e non credo neanche sia il momento di ritornare. Al PSG si trova bene, ci sono alcune situazioni contrattuali da definire, ma escludo qualsiasi ritorno di Donnarumma, almeno nel breve termine».