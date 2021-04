Donnarumma e Calhanoglu, il ruolo della Juventus nello stallo generale che genera ansia in casa rossonera ma che comunque non ferma il lavoro

LA FIRMA NON ARRIVA- “La firma non arriva- si legge a pag. 42- anche perché ormai si è inserita la Juve. La strategia dei bianconeri- prosegue il quotidiano- è ottenere plusvalenze da giocatori ingaggiati a parametro zero o il cui costo è stato ammortizzato (vedi Szczesny, preso per 15 milioni nel 2017) e acquisirne altri in scadenza, senza pagare il cartellino. Da qui il pressing su Donnarumma e Çalhanoglu. Il portiere può legarsi alla Juve per 5 stagioni, con un ingaggio — chiede 12 milioni l’anno — che lo farebbe diventare il più pagato in A dopo Ronaldo”.