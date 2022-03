Donnarumma: «Giorni non semplici, da questi momenti si esce più forti»

Dopo l’eliminazione e le tante critiche ricevute per l’errore contro il Real Madrid, Donnarumma si è sfogato con un messaggio social

«L’eliminazione dalla Champions è stata un duro colpo. I due giorni passati non sono stati semplici, ma è proprio da questi momenti di difficoltà che si viene fuori più forti. Ora bisogna pensare al presente, a vincere la Ligue, dando tutto come ho sempre fatto per questa maglia, per questo Club e per i nostri tifosi. Ripartiamo subito insieme! Allez Paris»