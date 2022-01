Donati: «Milan-Juve gara aperta a tutto. I rossoneri sognano lo Scudetto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Massimo Donati, ex centrocampista con un passato nel Milan, ha analizzato il match di domenica sera a Juventusnews24

Massimo Donati parla così del match tra Milan e Juventus ai microfoni di JuventusNews24. Le sue dichiarazioni.

PARTITA – «Sono sempre partite particolari quelle tra grandi squadre. E’ normale che entrambe hanno obiettivi da raggiungere e con meno partite alla fine non si può più sbagliare. Sarà una gara aperta a qualsiasi riultato, da una parte c’è il Milan che vuole assolutamente rifarsi dopo il passo falso con lo Spezia, dall’altra la Juve vuole dare continuità ai risultati che fino a questo momento ha raggiunto. Non vedo una vera e propria favorita».

CHI HA PIÙ DA PERDERE – «Entrambe. La Juve deve rientrare almeno in zona Champions, mentre il Milan ha ancora l’obiettivo scudetto da cullare. Entrambe hanno da perdere non solo a livello dei tre punti, ma anche per un fattore psicologico».

L’INTERVISTA INTEGRALE