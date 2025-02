Donadoni: «Oggi sono un po’ preoccupato per il Milan. Una cosa è venuta meno»

Donadoni, ex calciatore del Milan e di altri club di Serie A, ha analizzato la situazione dei rossoneri

Roberto Donadoni, ex calciatore del Milan ed altri club di Serie A, è intervenuto sul palco dell’evento di “Movimento, sport e salute” organizzato dall’ufficio di formazione della ASL di Brindisi:

«Oggi sono un po’ preoccupato con il Milan, ma non tanto per i risultati che non stanno arrivando, i quali sono poi una conseguenza, ma dello stile che sta venendo un po’ meno. Il Milan ha sempre avuto un certo stile, è sempre stato riconosciuto da tutti a livello internazionale come un club con un certo tipo di stile. E oggi questo è venuto meno. E, quando è così, tutto può accadere: fai una partita benissimo con un risultato importante e poi dopo zoppichi»