Donadoni: «Il Milan non ha mai sbandato psicologicamente». Le dichiarazioni dell’ex centrocampista rossonero

Roberto Donadoni ha parlato a Tuttosport della situazione del Milan.

MILAN – «A Verona l’ho visto saldo, capace di non sbagliare dal punto di vista della pressione. Arrivati quasi in fondo ti può venire il braccino, invece il Milan non ha sbandato a livello psicologico, neanche per un momento. Scudetto in gioco davanti alla tua gente, orgogliosa di spingerti dove il Milan non arriva da tempo».

ATALANTA – «Si giocano l’Europa, resta una squadra tosta dal punto di vista fisico e della qualità. E in trasferta fa molto meglio che in casa. Il Milan deve pensare solo a domani».

LEADER – «Gli strappi di Leao strappi fanno la differenza, anche se ancora si esprime al meglio solo in una certa zona del campo e in altre posizioni fatica di più. Tonali è il futuro e anche il presente. Il tirocinio è servito: i valori che si erano intravisti a Brescia non erano un abbaglio».

PIOLI – «Ha serenità ed equilibrio e le ha trasmesse alla squadra».