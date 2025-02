Donadoni commenta su Milan Feyenoord: crocevia per la stagione rossonera. Segui le ultimissime sul club rossonero

Le dichiarazioni di Donadoni verso Milan Feyenoord alla Gazzetta.

PAROLE – “Come arriva il Milan alla gara di domani? Non al massimo, se guardiamo il risultato della gara contro il Verona. Ha vinto in casa e con un risultato risicato contro una formazione in lotta per non retrocedere, con la quale la differenza a livello tecnico è grande. Ciò premesso, dopo la sconfitta di Rotterdam erano necessari i tre punti per dare un segnale.

La partita di domani è di una delicatezza assoluta, un crocevia per la stagione. Mi auguro che il Milan riesca a superare questo scoglio. Le squadre olandesi non sono facili da affrontare perché fuori casa hanno un certo tipo di atteggiamento e di mentalità. Mi aspetto che il Feyenoord non venga a San Siro per rinunciare a giocare, ma che provi a segnare. Anche loro come il Milan sono passati da un avvicendamento in panchina che ha dato una scossa. Poter contare su due risultati su tre sarà un vantaggio“.