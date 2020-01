Donadoni conferma contatti con il Milan in passato

Roberto Donadoni in un’intervista ha confermato dei colloqui con il Milan. Ecco le parole del tecnico dello Shenzen

Roberto Donadoni, in un’intervista per CM, ha confermato dei colloqui con il Milan: «C’è stata qualche chiacchierata quando stavano cambiando allenatore, ma io ero arrivato in Cina da poco e non me la sono sentita di tornare indietro».

Sulla Serie A: «Mi fa piacere che ci siano stati due club che mi abbiano cercato, e in questo senso c’è ancora qualcosa di aperto, ma la mia volontà è quella di portate avanti il progetto con lo Shenzhen. L’incontro di martedì prossimo sarà molto importante in chiave futura, perché io ho voglia di dimostrare le mie capacità qui in Cina, ripagando la fiducia che mi ha dato la società».