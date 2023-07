Dominguez Milan: mossa chiara dell’argentino per il suo futuro. Le ultimissime sul centrocampista del Bologna

Il Milan continua a monitorare il profilo di Dominguez come possibile rinforzo per la mediana (lì dove Musah è e resta il primo obiettivo della dirigenza e di Pioli).

Come riportato da Tuttosport, il giocare ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Bologna in scadenza nel 2024. L’obiettivo è quello di ascoltare eventuali offerte di altre squadre.