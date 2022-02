Djuric: «Bellissimo gol di Rebic, noi crediamo alla salvezza»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole di Djuric a Sky Sport, nel post Salernitana Milan:

«Noi stasera abbiamo fatto una partita importante contro la prima, contro tanti campioni, lo dobbiamo la nostro pubblico, noi ci crediamo al 100% anche le altre squadre si vogliono salvare, lo sappiamo. Il mister ci ha detto che durante la settimana ci alleniamo bene, che abbiamo dei valori importanti, ci ha ribadito che la strada è difficile ma siamo pronti ad affrontarla. Sono contento per me e soprattutto per la squadra, una partita attenta, abbiamo aspettato il nostro momento poi Rebic ha fatto un gol bellissimo. Da parte mia la volontà e rimanere e giocare in Serie A. Ne abbiamo passate di tutti i colori, la mia parte la sto facendo, aspetto la società e sono convinto si possa trovare un accordo»