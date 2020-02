Dj Ringo: «Contro la Juve un giallo ad ogni fallo dei rossoneri»

Queste le parole del tifoso rossoneri DJ Ringo rilasciate in un’intervista per la Radio Sportiva

Queste le parole del tifoso rossoneri DJ Ringo rilasciate in un’intervista per la Radio Sportiva: «Il Milan meritava di più. Juve inesistente, anche se poi gli episodi ci sono e al Milan in questo momento girano male. Dopo il derby si poteva temere un calo di tensione, invece ieri i giocatori di Pioli hanno fatto una gran bella prestazione. Il ritorno? A Torino ci servirà un’impresa. Inoltre, se per ogni fallo che commette il Milan dai un cartellino giallo, mi aspetto lo stesso trattamento anche per la Juventus».