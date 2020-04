Divisione Calcio Femminile: tutto fermo fino al 13 aprile

La Divisione Calcio Femminile ha disposto la sospensione della Serie A e il rinvio di tutte le gare. Prorogata la sospensione fino al 13 aprile

La Divisione Calcio Femminile ha disposto la sospensione della Serie A e il rinvio di tutte le gare (comprese Serie B, Campionato Primavera e Coppa Italia) a data da destinarsi. Ne da comunicazione l’organo ufficiale con comunicato n. 109. Visto l’ultimo decreto del Governo, la Divisione ha prorogato la sospensione fino al 13 aprile.

Attualmente, così come per la Serie A maschile, non è ancora chiaro come possa termine il campionato. Tuttavia, considerato il numero ristretto di variabili, potrebbe essere più semplice rispetto al calcio maschile trovare soluzioni per i prossimi mesi .