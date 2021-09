Disavventura per Villar: genitori derubati della macchina, appello social

Gonzalo Villar chiede aiuto ai social per ritrovare la macchina rubata ai genitori ieri notte: l’appello dello spagnolo

Disavventura per i genitori di Gonzalo Villar, ai quali è stata rubata una 500 parcheggiata sotto casa del centrocampista della Roma. Lo spagnolo ha chiesto aiuto sui social per cercare di ritrovarla.

«Ciao a tutti. Volevo farvi sapere che ieri notte hanno rubato la macchina (Fiat 500 Abarth, bianca, targa 5519 JXY) dei miei genitori parcheggiata sotto casa mia. Stamattina quando sono andati a prenderla per tornare in España purtroppo non c’era. Se sapete qualcosa… Grazie».