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Effetto domino tra le dirigenze? Giuntoli verso l’Atalanta per sostituire D’Amico come Ds della Dea
In estate possibile effetto domino tra le dirigenze! Giuntoli verso l’Atalanta per sostituire D’Amico come Ds della Dea, per il secondo Milan o Roma
Il calciomercato entra nel vivo anche dietro le scrivanie. A tre giornate dalla fine del campionato, diverse società di Serie A stanno iniziando a programmare il futuro non solo sul campo, ma anche a livello dirigenziale.
Uno dei nomi più caldi è quello di Cristiano Giuntoli, dirigente sportivo pronto a ripartire dall’Atalanta. Secondo quanto confermato da Matteo Moretto su X, l’accordo sarebbe ormai definito.
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PAROLE – «Cristiano Giuntoli sarà il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta. Accordo chiuso. Negli ultimi giorni le parti hanno definito tutti i dettagli dell’intesa. Si attende l’ufficialità».
L’arrivo di Giuntoli a Bergamo potrebbe aprire un vero effetto domino. Il primo nome da monitorare è quello di Tony D’Amico, attuale direttore sportivo dell’Atalanta, che a questo punto potrebbe liberarsi.
Il dirigente nerazzurro è stato accostato anche al Milan, alla ricerca di figure capaci di rafforzare l’area tecnica, e alla Roma, che sembra orientata a superare l’esperienza con Frederic Massara.
Le prossime settimane saranno decisive per capire se il cambio all’Atalanta porterà nuovi movimenti anche negli altri club di Serie A.