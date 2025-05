Direttore sportivo Milan, Tare pronto alla firma! Spunta la data dell’ufficialità

Direttore sportivo Milan, Igli Tare si appresta a firmare il contratto con il club rossonero: lunedì in arrivo l’ufficialità. I dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan è tutto definito per quanto riguarda l’ingaggio di Igli Tare come nuovo direttore sportivo del club rossonero. Le parti hanno definito tutti gli accordi a cui seguirà la firma, prevista per la giornata di lunedì, e la conseguente ufficialità.

Tare, 15 anni da dirigente alla Lazio, firmerà un contratto di 2 anni con opzione per il terzo anno a 800mila euro netti, bonus inclusi.