Direttore sportivo Milan, Furlani non cambia la linea! Indiscrezioni smentite, questa la decisione del club rossonero

Condividi via email

Direttore sportivo Milan, Giorgio Furlani ha le idee chiare: verrà sicuramente inserita una nuova figura dirigenziale. Strategia decisa

Come riferito da calciomercato.com, in casa Milan c’è una strategia precisa per quanto riguarda il nuovo direttore sportivo:

PAROLE – «L’esposizione mediatica sul tema, sia da parte di Giorgio Furlani che di Geoffrey Moncada, sono un manifesto della volontà del Milan di inserire la figura del direttore sportivo nella struttura dirigenziale attuale. La ricerca va avanti a passo lento ma in direzione ostinata, motivo per il quale va escluso lo scenario che prevede un nulla di fatto e la conferma di una linea che non ha portato i risultati, anche quelli minimi, che la proprietà si era prefissata».