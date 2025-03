Direttore Sportivo Milan, Pellegatti ironizza: ecco cosa ha detto sulla scelta in casa rossonera

Condividi via email

Direttore Sportivo Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha ironizzato sulla situazione in casa rossonera: le sue dichiarazioni

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha parlato così della ricerca del nuovo DS in casa Milan. Le dichiarazioni;

PAROLE – «Vorrei capire chi sarà il nuovo direttore sportivo. Il favorito, tutti lo indicano, Paratici. Qualcun altro ieri mi ha detto: ‘No, Paratici non verrà’. Vorrei essere un druido per guardare in questa sfera di cristallo e capire chi sarà il direttore sportivo».