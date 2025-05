Direttore sportivo Milan, Furlani può sorprendere! Clamorosa tentazione, non se lo aspettava nessuno

Direttore sportivo Milan, Giorgio Furlani può sorprendere e confermare l’attuale struttura dirigenziale senza l’ingresso di un nuovo dirigente

Come riferito dal Corriere dello Sport, in casa Milan sta crescendo una clamorosa tentazione per quanto riguarda la struttura societaria del club rossonero in vista della prossima stagione.

Con l’Atalanta che ha blindato Tony D’Amico, e con Tare che non convince appieno (e con l’intenzione di non prendere un direttore sportivo straniero), Giorgio Furlani, AD del Milan, potrebbe decidere di confermare la struttura societaria attuale con una chiara definizione dei ruoli.