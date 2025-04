Direttore sportivo Milan, Furlani decisivo: arriva il commento che spiazza tutti

Direttore sportivo Milan, Michele Criscitiello ha detto la sua sulla decisione che sembrerebbe spettare anche e soprattutto a Giorgio Furlani

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha attaccato così l’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani. Il quale sembrerebbe essere decisivo per la scelta del nuovo direttore sportivo.

LE PAROLE – «Se non è un uomo di calcio come tutti ci raccontano e come lui stesso ha ammesso, come fa a scegliere il direttore sportivo? Che il direttore sportivo è uno che deve fare il calcio».