Direttore sportivo Milan, dubbi su D’Amico? Riflessioni in corso, tre aspetti non convincono

Direttore sportivo Milan, riflessioni in corso su Tony D’Amico, attuale dirigente dell’Atalanta: tre aspetti non convincono

Come riferito da calciomercato.com, il Milan continua le riflessioni sul nuovo direttore sportivo in vista della prossima stagione. In corsa c’è anche Tony D’Amico che però non convince per tre motivi principali. Ecco quali:

– ha un contratto lungo e oneroso con l’Atalanta che ha tutta l’intenzione di tenerselo stretto.

– Banalmente non hai ancora fatto esperienza in club come il Milan.

– Da capire l’eventuale convivenza con Moncada.