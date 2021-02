Diogo Dalot è in prestito al Milan dal Manchester United. Tuttavia, i rossoneri non hanno il diritto di riscatto

Diogo Dalot è in prestito al Milan dal Manchester United. Tuttavia, i rossoneri non hanno il diritto di riscatto per il laterale portoghese. Se non dovesse esserci un accordo con i Red Devils a fine stagione, Paolo Maldini si lancerà su Bellerin, esterno destro in uscita dall’Arsenal.

Il ragazzo vorrebbe provare un’avventura lontano dall’Inghilterra, possibilmente in Spagna o Italia.