Dino Tommasi prende il posto di Rocchi: è lui il nuovo designatore ad interim

Dino Tommasi prende il posto di Gianluca Rocchi è sarà il nuovo designatore ad interim: la decisione dopo l’apertura dell’inchiesta

L’Associazione Italiana Arbitri ha deciso di intervenire con fermezza per blindare la regolarità del campionato in questo delicato finale di stagione. Secondo quanto appreso dall’agenzia Ansa, Dino Tommasi è stato nominato designatore arbitrale ad interim per le serie A e B. La scelta d’emergenza si è resa indispensabile a causa del terremoto giudiziario che ha colpito i vertici della classe arbitrale, costringendo l’istituzione a un cambio di leadership immediato.

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Dino Tommasi nuovo designatore ad interim

Il passaggio di consegne avviene in un clima di estrema tensione istituzionale:

L’uscita di Rocchi : Gianluca Rocchi ha dovuto rassegnare l’autosospensione dopo l’iscrizione nel registro degli indagati a Milano per concorso in frode sportiva .

: Gianluca Rocchi ha dovuto rassegnare l’autosospensione dopo l’iscrizione nel registro degli indagati a Milano per . Obiettivo Trasparenza : La nomina di Tommasi, 50 anni e già componente della CAN, mira a restituire credibilità al movimento e garantire la massima serenità nelle ultime giornate.

: La nomina di Tommasi, 50 anni e già componente della CAN, mira a restituire credibilità al movimento e garantire la massima serenità nelle ultime giornate. Fiducia Federale: Il presidente Abete ha ribadito la fiducia nella giustizia, mentre Tommasi gestirà le designazioni fino al termine del torneo, traghettando l’AIA verso la riforma del 2027.

In attesa dell’interrogatorio di Rocchi previsto per il 30 aprile, il calcio italiano affida a Tommasi il compito di isolare il campo dalle polemiche extra-sportive.