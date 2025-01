Dinamo Zagabria Milan, in tre sono a rischio in Champions League: possono saltare il prossimo turno

Condividi via email

Dinamo Zagabria Milan – Tre calciatori rossoneri sono a rischio squalifica nel match di questa sera: possono saltare il prossimo turno

Il Milan alle ore 21:00 scenderà in campo per affrontare la Dinamo Zagabria in Champions League nell’ultimo turno della fase a gironi.

Ci sono tre calciatori rossoneri che sono a rischio squalifica e potrebbero quindi saltare il prossimo turno del torneo in caso di cartellino giallo. Questi sono i tre giocatori diffidati da tenere sotto controllo: Theo Hernandez, Youssouf Fofana (già out per il derby di domenica) e Samuel Chukwueze.