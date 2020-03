Dimissioni Maldini: il dt sta valutando se restare fino a fine anno

Non sono ancora arrivate le dimissioni dell’attuale direttore dell’area sportiva e tecnica del Milan Paolo Maldini: il destino non è scontato

In queste ore Paolo Maldini starebbe valutando se mantenere il proprio incarico al Milan fino al termine della stagione o discutere con Elliott i termini del proprio divorzio. Il dirigente italiano, come Boban, sarebbe rimasto molto deluso dalla decisione di Gazidis di scavalcare l’attuale centro operativo del Milan per scegliere di assumere Ragnick nella prossima stagione.

Sulla figura del manager tedesco Maldini si era già esposto mediaticamente adattandolo come “inadatto” per ricoprire un ruolo così delicato al Milan. Proprio per questo motivo la convivenza tra l’ex Capitano rossonero e Rangnick appare improponibile; resta da capire se Maldini deciderà di lasciare a fine anno o a stagione in corso il proprio incarico.