Maldini ieri sera ha ribadito per la seconda volta in pochi giorni la sua idea su Rangnick al Milan non considerandolo adatto

Ecco le parole di Maldini a SkySport sulle voce di un arrivo imminente (a giugno) di Rangnick al Milan.

«Ho risposto da direttore dell’area tecnica, non ho mai contattato Rangnick e quindi Rangnick non è un profilo adatto per la nostra squadra secondo la mia visione. Io rispondo per quello che so e per quello che faccio»