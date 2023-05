Dimarco a Sky: «In un derby non ci sono favoriti, ogni partita…». Le parole del giocatore neroazzurro alla vigilia del derby

Alla vigilia dell’Euroderby tra Milan e Inter, Federico Dimarco ha parlato a Sky Sport:

IL DERBY – «Gli stimoli per un derby di Champions devono arrivare da soli. Giocare una semifinale di Champions è una sensazione bellissima»



LA FAVORITA – «Nei derby non ci sono favoriti, ogni partita ha una storia a sè. Da oggi iniziamo a pensare a quello di domani e cercare di fare una grande partita, poi penseremo al ritorno»

IL MOMENTO – «È stato un periodo in cui in Champions i risultati arrivavano, mentre in campionato si andava male. Poi abbiamo iniziato a pensare partita per partita e i risultati si sono visti»