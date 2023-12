Diffidati Salernitana Milan: un big rossonero a rischio squalifica per il Sassuolo. Ecco il calciatore che dovrà evitare cartellini

Nel match di stasera tra Salernitana e Milan, valevole per il diciassettesimo turno del campionato di Serie A, i giocatori diffidati dovranno stare particolarmente attenti a non ricevere nuovi cartellini, evitando così di saltare i prossimi impegni.

In casa rossonera sono due i diffidati: Musah e Reijnders. Il primo sarà out per infortunio, dunque il discorso legato alla prudenza sarà rivolto esclusivamente all’olandese che dovrebbe partire titolare dal 1′.