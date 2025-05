Diffidati Milan Roma, attenzione ai cartellini gialli: tre calciatori a rischio squalifica per l’ultima di campionato. Le ultimissime sui rossoneri

Allo Stadio Olimpico andrà in scena la sfida valevole per la 37ª giornata di Serie A tra la Roma e il Milan. Per seguire questa grande sfida in TV e streaming servirà avere a disposizione un account DAZN.

Attenzione ai cartellini gialli: Sergio Conceicao ha tre calciatori in diffida. Theo, Gabbia e Bondo, in caso di sanzione, salteranno l’ultima contro il Monza: Theo e Bondo non prenderanno parte alla partita.