Diffidati Milan Lecce: tre rossoneri a rischio per la sfida col Sassuolo. Di chi si tratta

Diffidati Milan Lecce: tre rossoneri a rischio per la prossima sfida di campionato col Sassuolo. Di chi si tratta

Oggi pomeriggio il Milan scenderà in campo a San Siro contro il Lecce per la sfida valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. Tre rossoneri sono a rischio diffida e, in caso di ammonizione, saranno costretti a saltare la prossima sfida in casa del Sassuolo.

Si tratta di Yunus Musah, Fikayo Tomori e Malick Thiaw, quest’ultimo che ad ogni modo non rischierà in quanto non prenderà parte al match odierno.