Diego Costa non andrà alla Salernitana. Il club campano ha scelto di puntare su Fazio per la difesa e trattenere Simy, quest’ultimo in viaggio verso Parma.

Stando a Sky Sport le condizioni dell’attaccante non sarebbero le migliori. Svanisce il sogno del duo con Ribery.