Dida, rivelazione clamorosa su Maignan e Donnarumma: l’ha detto veramente!

Dida, l’ex portiere del Milan ha fatto un’importante rivelazione su Donnarumma e Maignan: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Radio Serie A, Nelson Dida, leggenda del Milan, ha parlato così di due ex portieri rossoneri:

PAROLE – «A Maignan e Donnarumma ho insegnato tutto ciò che sapevo per farli diventare dei portieri migliori. In ogni partita in cui scendevano in campo cercavo di dargli un’informazione in più che potesse farli crescere. In allenamento cercavo sempre di farli sentire in fiducia perché nei portieri questo è fondamentale: avere sempre fiducia».