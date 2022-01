Diaz: «Sono molto grato a mister Pioli, mi ha aiutato molto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Brahim Diaz ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Milan TV, ecco le su Pioli:

«Sono molto grato al mister, è una persona importante per la mia carriera. Mi sta facendo diventare un giocatore e una persona migliore, abbiamo un grande rapporto dentro e fuori dal campo. Pioli è un ottimo allenatore è dà consigli molto buoni per migliorare me e la squadra».